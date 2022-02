Agência bancária explode em tentativa de assalto na Bahia; assista ao vídeo

Uma agência bancária explodiu na cidade de Ilhéus, sul da Bahia, durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (3). Homens armados tentaram invadir o banco do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) por volta das 3h.

Os criminosos chegaram em ao menos dois carros e colocaram explosivos na agência. Os alarmes do prédio dispararam, e os homens não conseguiram entrar no local.

Assista ao vídeo

De acordo com informações do portal G1, equipes da Polícia Militar estiveram na agência e os homens fugiram. A agência ficou totalmente destruída e o Departamento de Polícia Técnica esteve no local para fazer a perícia. Não há registro de feridos e, segundo a PM, nada de valor foi levado pelos criminosos.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.