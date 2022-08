Adolescente vítima de estupro coletivo na Bahia teria sofrido 'bullying' dos suspeitos do crime

A adolescente de 12 anos estuprada por pelo menos quatro jovens no subúrbio de Salvador, na Bahia, chegou a sair da escola onde estudava após "virar chacota" entre os suspeitos do crime. A informação foi confirmada pelo pai da menina ao portal G1.

"Ela teve que sair da escola por causa de chacota, porque, antes de cair no conhecimento, eles ficavam fazendo chacota, falando um para o outro: 'oh lá, aquela ali'", disse ele, sem ser identificado.

O caso do estupro, segundo o pai da vítima, aconteceu no dia 20 de junho, no bairro Fazenda Coutos 3. A menina foi abordada por dois colegas adolescentes na entrada de uma escola municipal e foi levada à força a um estabelecimento comercial.

No local, ele conta no relato, um maior de idade estava no aguardo. A menina, então, foi agredida pelos três e estuprada por eles logo em seguida.

"Eles estão andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tem um deles que domingo agora participou do campeonato e levou a filha, que é, inclusive, uma bebê. Ele com uma bebê e fez isso com uma criança. O que passa pela cabeça de um indivíduo desse?", disse o pai.

Ainda conforme o relato dele, a adolescente está com medo de sair de casa e segue bastante estressada. Não se sabe se ela tem recebido algum tipo de atendimento psicológico para lidar com o caso.

Investigações

Segundo a Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Smed), o crime só se tornou de conhecimento público recentemente e, por conta disso, os pais da vítima e os pais dos suspeitos foram convocados a comparecer à escola.

Agora, o caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). A polícia pontuou que mais detalhes não podem ser divulgados, já as investigações deste tipo de crime correm em segredo de Justiça.