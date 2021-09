Saudade do Celta? Em 10 anos, preço de carros populares vai de R$ 25 mil para mais de R$ 60 mil

O Uno foi o modelo que teve maior diferença de preços, com variação de 136,3% considerando veículos novos e do ano. Em 2011, um Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 2p custava R$ 24.635. Neste ano, um Uno Drive 1.0 Flex 6V 5p está custando R$ 58.444.

De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, a inflação sobre veículos acumulou variação de 27,32% sobre automóveis novos e de 30,73% sobre os usados.

A maior escalada dos preços veio no último ano, que trouxe uma situação atípica para o mercado devido à pandemia.

Por que os carros subiram?

O coordenador do IPC da Fipe, Guilherme Moreira, explica que a inflação sobre os veículos seguiu de forma normal até 2020, quando houve um salto. A variação acumulada dos últimos 12 meses é de 27,16% para os carros usados e de 22,22% para os novos.

Além do fenômeno normal do aumento dos preços, incluindo inovações tecnológicas que tornaram os veículos mais robustos, a paralisação de montadoras e a falta de peças no mercado internacional impactou diretamente a produção de veículos, levando ao aumento dos preços.