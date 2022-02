Vídeo de mulher que leva marido amarrado para tomar vacina era brincadeira entre colegas de trabalho

Um vídeo que viralizou nas redes sociais de um homem amarrado supostamente pela esposa e levado a um posto de vacinação contra a Covid-19 se tratava apenas de uma brincadeira entre colegas de trabalho. Foi o que revelou Ana Maria Andrade, 66 anos, que aparece nas imagens ao portal de notícias g1.

VEJA VÍDEO QUE VIRALIZOU:

O portal alagoano Sete Segundos chegou a noticiar que o caso inusitado ocorreu em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió (AL) e que a suposta esposa estaria obrigado o marido negacionista a se imunizar. O que não era verdade.

Medo de injeção

Segundo Ana Maria informou ao g1, a brincadeira surgiu porque o colega Cícero - que aparece no vídeo - estava com medo da injeção. Para deixá-lo mais tranquilo, ela resolveu brincar de amarrá-lo. Portanto, diz ela, eles não formam um casal e ele não é contra a vacina.

"A história foi assim: eu trabalho na associação, aí o presidente foi vacinar o funcionário que é meu colega. Quando chegou lá no posto de saúde Benedito Lopes, ele [Cícero] estava com medo de tomar a vacina. Aí eu, na brincadeira, perguntei ao presidente se ele tinha corda no carro, e ele tinha. Só que ele pensou que a corda era para alguém do posto que estava precisando. Quando eu peguei a corda, vi ele [Cícero] quietinho, com medo...E amarrei ele! A turma ficou rindo e na hora que chamou o número dele, a senha, eu entrei com ele amarrado. Ele tomou a vacina e cantaram parabéns. O que aconteceu foi isso. Ele é um colega de trabalho, não é meu esposo", esclareceu Ana ao g1.

"Foi sem maldade, uma brincadeira. Eu não achei que ia sair, achei que ia ficar só no posto que a gente estava. A Luana, funcionária do posto de saúde, foi quem gravou. Foi uma brincadeira simples. Não tinha noção do que ia acontecer [essa repercussão]. De repente, quando cheguei em casa, já estava por todo canto. Eu cheguei brincando, contei para o meu marido que fiz uma brincadeira com o Cícero no posto de saúde. Ele deu muita risada".