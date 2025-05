Padre dado como desaparecido é encontrado preso no telhado de casa em Alagoas

O desaparecimento do padre José Adeilton da Silva, de 40 anos, mobilizou a comunidade católica de Arapiraca, em Alagoas, e chamou a atenção das autoridades. O religioso, que não dava notícias desde a manhã de sexta-feira (23), foi encontrado no sábado (24) em situação inusitada: preso no telhado de uma casa que mantém no município de Pilar, na região metropolitana de Maceió.

Segundo informações divulgadas nas redes da Paróquia São Luiz Gonzaga, o sacerdote sofreu um acidente enquanto realizava reparos em uma infiltração no telhado da residência. Durante o conserto, o padre caiu e ficou imobilizado entre o forro e a estrutura da laje. Sem celular e sem conseguir se levantar por conta de uma lesão no pé, o religioso não conseguiu pedir socorro.

“Tentei pedir ajuda à vizinhança, porém, sem muito sucesso porque estando abaixo do telhado sobre uma laje da casa. Minha voz não conseguia alcançar a mensagem inicial de pedido de ajuda”, relatou o sacerdote na carta.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 10h30 de sexta-feira, e ele permaneceu no local por horas, até ser encontrado por policiais que realizavam buscas após o registro de boletim de ocorrência feito pela família. Ao ser resgatado, o padre apresentava sinais de desidratação e uma torção no tornozelo direito.

Após ser atendido no hospital do município, ele foi transferido para a cidade de Coruripe, onde permanece sob cuidados médicos. “Vou precisar passar por um procedimento cirúrgico no meu pé direito. Espero me recuperar bem e o quanto antes retornar às atividades pastorais. Deus vos abençoe e retribua com saúde e paz”, afirmou.