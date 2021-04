Feriado em Maceió, veja o que abre e fecha no dia do trabalho

Neste sábado (1°), data na qual é comemorado o Dia do Trabalhador, diferentes medidas de isolamento social e prevenção à Covid-19 são colocadas em práticas em todo o Brasil. Com isso, o funcionamento dos setores da economia variam conforme o estado.

Por isso, o Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Confira as informações de Maceió:

Decreto em vigor

No feriado, apenas as lojas âncoras do comércio irão abrir no centro de Maceió. Os shoppings devem abrir de 11h às 20h. As feiras e mercados livres também devem funcionar, de 5h às 16h.

Bares e restaurantes também podem abrir nos fins de semana e feriados, até às 16h - após esse horário, apenas por delivery e retirada.

A vacinação contra Covid-19 ocorre de 9h às 17h na capital.