Covid-19: Governador de Alagoas prorroga Fase Vermelha com toque de recolher em novo decreto

Todos os municípios de Alagoas permanecem na chamada Fase Vermelha do isolamento social por mais 14 dias. A medida inclui o "toque de recolher" entre 21h e 5h e tem renovação válida a partir desta quarta-feira (31)

O novo decreto foi anunciado pelo governador Renan Filho nesta terça-feira (30). Documento inclui alteração somente para a Sexta-feira Santa, quando todas as praias do estado ficarão fechadas.

Estado está na fase mais grave do Plano de Distanciamento Social contra o avanço da Covid-19 desde o dia 19 de março. Apenas os serviços considerados essenciais podem funcionar, também com algumas restrições.

Regras da Fase Vermelha

Academias, centros de ginástica, salões de beleza e igrejas: poderão funcionar com no máximo 30% da capacidade;

poderão funcionar com no máximo 30% da capacidade; Transporte intermunicipal: suspenso;

suspenso; Escolas e universidades: poderão funcionar em regime híbrido (semipresencial);

poderão funcionar em regime híbrido (semipresencial); Bares e restaurantes: deverão fechar o atendimento ao público, podendo apenas trabalhar com serviço de delivery e entrega de comida.

Comércio e shoppings

Comércio: ficará proibido de funcionar sábados, domingos e segundas-feiras

ficará proibido de funcionar sábados, domingos e segundas-feiras Shoppings: poderão funcionar, entre 11h e 20h, mas também ficam proibidos de abrir aos sábados, domingos e terças-feiras.

No balanço mais recente do Ministério da Saúde, o estado de Alagoas contabiliza 3.533 mortes pelo novo coronavírus, com mais de 152,8 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia.