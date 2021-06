Corpus Christi em Maceió: confira o que abre e fecha nesta quinta-feira (3)

O feriado de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (3). Em Alagoas, a data ocorre em meio a um decreto mais rígido de isolamento social, em virtude do aumento de internações por Covid-19.

Pelo menos até 10 de junho, todo o Estado estará na fase vermelha, que restringe o funcionamento de atividades não essenciais aos feriados e fins de semana.

A data não é feriado nacional. Dessa forma, os prefeitos devem decidir se aderem ao ponto facultativo. Em 2021, algumas cidades anteciparam a data. A Prefeitura de Maceió decretou feriado municipal.

Feriado de Corpus Christi

O Corpus Christi é uma festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

A celebração não tem data fixa no calendário. Ela deve acontecer 60 dias após a Páscoa, sendo realizada, por sua vez, 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A celebração foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

Veja o que abre e fecha em Maceió nesta quinta-feira (3)

Bancos

Os bancos não irão funcionar no feriado, conforme o Sindicato dos Bancários e Financiários de Alagoas. O atendimento presencial volta normalmente na sexta-feira (4).

Comércio

Devido ao decreto estadual, o comércio deve permanecer fechado aos fins de semana e feriado. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Fecomércio-AL), as lojas voltam a abrir na sexta-feira (4).

Espaços públicos

A permanência de pessoas em calçadões, praças, lagoas, rios e clubes está proibida aos feriados e fins de semana. Em todo o estado, há restrição de circulação para serviços não essenciais de 21h às 5h.

Shoppings

Os shoppings também devem fechar aos feriados e fins de semana, em cumprimento ao decreto estadual.

Transporte público

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos afirmou que os trens não devem funcionar no feriado. O horário de funcionamento também foi reduzido aos sábados.

Praias

O decreto estadual também proíbe a circulação e permanência em praias aos feriados.

Vacinação

A vacinação contra Covid-19 é realizada em pontos fixos em Maceió, por demanda espontânea ou agendamento realizado no site. Não foi informado se haverá alteração de horário no feriado.