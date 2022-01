Cadeira de praia gigante é instalada em praia de Maceió e vira novo ponto turístico

Turistas que percorrem a orla de Maceió (AL) conheceram um novo ponto turístico da cidade, nesta terça-feira (11). Uma cadeira de praia gigante foi instalada pela prefeitura em um espaço criativo montado na Rua Valdo Omena.

Quem passa na região encontra uma enorme típica cadeira de praia e para com smartphone para uma selfie ou sobe para sentar no objeto.

Legenda: Buscas por cadeira gigante de Maceió alavancaram pesquisa sobre cidade Foto: Divulgação/ Davysson Mendes / Secom Maceió

De acordo com levantamento da prefeitura de Maceió, o monumento — intitulado virtualmente por "cadeira gigante" — elevou as buscas pela cidade em 6.000% nas pesquisas do Google Trends.

O objetivo da instalação é estimular a identidade local e fortalecer o sentimento de pertencimento dos maceioenses. Na cidade foram criados ainda dez espaços criativos espalhados nas praias de Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, Cruz das Almas e Jaraguá.

Legenda: Região conta com apoio de segurança Foto: Divulgação / Davysson Mendes / Secom Maceió

Em tom de brincadeira no Instagram, o município deixou um recado para Recife (PE). "Para a tristeza da Prefeitura de Recife, inauguramos a maior cadeira em linha reta da América Latina (que fica na orla mais bonita do Brasil)".