Advogado João Neto é condenado a 4 anos de prisão e deve pagar R$ 40 mil à ex-companheira

O advogado criminalista e influenciador João Neto foi condenado, na terça (3), a 4 anos e dois meses de prisão pelo crime de lesão corporal contra a ex-companheira, Adriana Bernardo Santos. Ainda cabe recurso à decisão, que também determinou indenização de R$ 40 mil pelo crime.

A pena foi estipulada pelo juiz Robério Monteiro, do 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Maceió, em Alagoas. O cumprimento será em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica, já que Alagoas não possui regime semi-aberto.

O caso de agressão foi registrado no último dia 14 de março, ocasião em que João Neto expulsou Adriana à força de casa, empurrou a vítima e a feriu com um corte no rosto. Câmeras de segurança do condomínio residencial onde eles moravam foram as responsáveis pelo registro do ocorrido.

Antes da decisão sobre a pena, o Ministério Público solicitou o pagamento de uma pensão mensal à vítima por pelo menos um ano. Entretanto, o juiz ainda não analisou a solicitação em questão.

Prisão do advogado

João Neto foi preso em flagrante ainda em abril e ficou preso por 29 dias detido no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió. Ele foi solto para cumprimento de medidas cautelares, com a obrigação do uso da tornozeleira.

O advogado, que atua como criminalista, tem milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido pelos vídeos com análises jurídicas.

Relembre o caso

Adriana Bernardo Santos afirmou em depoimento à polícia que foi agredida por João Neto dentro do apartamento do casal, no dia 14 de março. O relato é de que homem a empurrou com força, até que ela caísse no chão e batesse o queixo. A mulher sofreu um corte profundo e foi levada à unidade de saúde para receber os cuidados médicos necessários.

As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do prédio onde o casal morava. As imagens mostram a mulher sangrando no hall do edifício, enquanto João Neto tenta cessar o sangramento com um pano. Logo depois, a vítima cai no chão.

O influenciador ainda aparece no vídeo ordenando que uma pessoa que prestava serviço no apartamento limpasse o sangue. Ele ainda pegou os pertences da companheira antes de deixar o local com ela.