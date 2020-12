OAB Nacional abre inscrições para 32º Exame de Ordem Unificado

Estão abertas de hoje até a próxima quarta-feira (16) as inscrições para o 32º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A primeira fase da prova (de questões objetivas) deve ocorrer no dia 7 de março de 2021 e a segunda fase (de teste prático-profissional) está prevista para ser aplicada poucas semanas depois, no dia 2 de maio.

O edital do 32º exame foi divulgado nesta quinta-feira (10) pela OAB Nacional, que determinou que as inscrições devem ser feitas exclusivamente via Internet no site da Fundação Getúlio Vargas, instituição responsável pela aplicação da prova. Conforme o edital, a taxa de inscrição é de R$ 260.

Nome social

Ainda de acordo com o edital divulgado hoje, travestis ou transexuais que desejarem atendimento pelo nome social podem fazer a solicitação pelo e-mail examedeordem@fgv.br até o dia 17 de dezembro de 2020.

O que é o Exame de Ordem

Para um profissional da advocacia entrar para os quadros da OAB como advogado é necessário aprovação no Exame de Ordem. Podem se inscrever para a prova bacharéis em direito, ainda que com a colação de grau pendente, e estudantes de direito do último ano do curso de graduação ou dos últimos dois semestres.