ABA Ceará como fator de oxigenação institucional da advocacia

Por Andrei Aguiar*

A nova gestão da Associação Brasileira de Advogados, Regional do Ceará, tem se ocupado em reestruturar o ensino jurídico no Estado e buscar um melhor atendimento às demandas da advocacia.

Com o objetivo de interiorizar as atividades, a ABA Ceará criou a Presidência da ABA no interior, já possuindo representantes em Limoeiro do Norte (Paulo Franco), Crato (Aderson Feitosa), Crateús (Marcelo Cavalcante), Iguatu (Nazaré Uchoa), Baturité (Diovanna Correia), Aracati (Cecília Viana) e Quixadá (Emanuele Nobre), todos integrantes da Diretoria Estadual, fincando assim a bandeira da Associação em todas as regiões do Estado, já caminhando com milhares de alunos do interior atendidos através de cursos e palestras em apenas 3 meses.

A associação já iniciou a nova gestão aplicando a paridade de gênero para os cargos de sua diretoria, contando com 04 advogados e 04 advogadas em seus quadros diretivos, o que lhe conferiu legitimidade para lançar campanha e obter a aprovação no Conselho Federal da OAB da cota de gênero de 50% para os cargos da Ordem.

Neste curto espaço de tempo, foi desenvolvido um planejamento dos cursos ofertados (todos 100% gratuitos), trazendo o “Curso de Iniciação à Advocacia”, com um formato bem prático, direcionado a diversas áreas do direito, professores de renome nacional, sempre voltado ao apoio ao jovem advogado que está ingressando na carreira.

Além de tudo isso, a ABA Ceará tem trazido uma participação mais expressiva na realização de seminários e congressos, tendo criado o “Encontro ABA”, evento que passou a ser palco de grandes discussões nacionais com repercussões jurídicas e sociais, sendo incluído no calendário anual do Ceará, já tendo, em duas edições, debatido o Direito Eleitoral e Direito Digital, contando com a presença de ministros, desembargadores, juízes e advogados.

Os números têm mostrado os resultados positivos de uma maior atenção dada ao advogado: foram realizados 30 cursos/palestras, tendo atendido a 16.327 alunos.

Importante destacar que a instituição, sensibilizada com as dificuldades enfrentadas pela advocacia em decorrência da pandemia, que trouxe graves repercussões econômicas, requereu à OAB-CE a ampliação dos descontos na anuidade, de modo a ser conferida a todos os advogados, independentemente da participação em cursos.

Atenta à defesa dos interesses da advocacia, a associação ainda remeteu ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE solicitando a participação dos advogados em todas as fases do futuro sistema virtual de resolução de conflitos que será implementado, de modo a garantir a defesa da classe e, sobretudo, da sociedade que teria a assistência de um profissional qualificado para analisar a sua demanda.

Para 2021, o foco se voltará para um robusto cronograma de cursos e grandes eventos para os advogados e advogadas da Capital e Interior do Ceará, sem perder de vista a estruturação de um setor para defesa das prerrogativas da classe e um núcleo específico de atenção aos jovens advogados e formação de novos líderes, uma vez que há uma grande carência institucional para amparo da advocacia.

Andrei Aguiar é advogado e presidente da ABA Ceará.