Síndrome de Stevens-Johnson: entenda e veja os sintomas da doença da esposa de Frank Aguiar

Carol Santos, esposa do cantor Frank Aguiar, revelou nesta semana que sofre com a Síndrome de Stevens-Johnson, uma condição rara que causa uma série de lesões no corpo. Em Carol, por exemplo, causou feridas vermelhas e descamação no pescoço, rosto, boca, costas e tórax.

A síndrome é desencadeada por reações do sistema imunológico a medicamentos ou doenças. Santos revelou que teve de passar 10 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta da doença.

O que é a Síndrome de Stevens-Johnson

É uma reação que ocorre no organismo a partir do uso de certos remédios como os para tratar epilepsia, antibióticos e analgésicos anti-inflamatórios. Ela é considerada muito rara e se não tratada logo, pode ser letal.

Quais são os sintomas?

De acordo com o Manual MSD, de orientações para profissionais da saúde, a síndrome causa erupção cutânea, descamação da pele e bolhas nas membranas mucosas. Outros sintomas típicos são febre e dores pelo corpo.

Tratamento

O tratamento geralmente é em UTI. Medicamentos como corticosteroides, imuniglobulina e imunossupressores devem ser usados. A terapia é feita também em unidades de queimados.