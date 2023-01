O que é pielonefrite, causa de internação de Flavia Pavanelli

A influenciadora digital Flavia Pavanelli compartilhou nas redes sociais que foi diagnosticada, na quinta-feira (26), com pielonefrite. Ela publicou uma foto na cama do hospital e afirmou que deve ter alta nesta segunda-feira (30).

"Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada", disse Pavanelli.

A pielonefrite consiste em uma inflamação nos rins causada por uma infecção bacteriana no trato urinário, segundo o Ministério da Saúde.

O tipo de infecção do trato urinário (UTI) é específico, geralmente começando na uretra ou na bexiga e passando para os rins. As bactérias atingem o parênquima renal e o bacinete - porção do rim em forma de funil mais próxima ureter.

A pielonefrite pode surgir de forma aguda, de uma hora para outra, comprometendo a função dos rins temporariamente.

Se a condição não for tratada, pode evoluir para doença renal crônica, potencialmente grave. Na forma crônica, os rins vão perdendo a capacidade de funcionamento gradualmente.

Os sintomas podem não aparecer na fase aguda. Já na fase grave, pode haver alternância entre fases sintomáticas e assintomáticas. Veja os sinais mais frequentes:

Febre

Calafrios

Sudorese

Náuseas

For pélvica, nas costas e no abdômen

Dor e vontade constante de urinar

Sangue e odor desagradável na urina

O diagnóstico da doença considera o quadro clínico do paciente e exames de laboratório, como hemograma completo, urina tipo I e urocultura com antibiograma.

Causas e tratamento

Conforme o portal do Dr. Drauzio Varella, 90% dos casos de pielonefrite são causados pela bactéria E.coli (Escherichia coli), que habita normalmente o intestino. Quando o micro-organismo penetra pela uretra, pode se instalar em um ou nos dois rins, comprometendo o funcionamento do órgão.

O tratamento contra a pielonefrite consiste na administração de medicamentos e, em muitos casos, requer hospitalização. Antibióticos podem ser administrados por via oral ou, dependendo da gravidade, via endovenosa.

A ação antibacteriana deve ser rápida, impedindo que o micróbio provoque lesões permanentes nos rins ou espalhe a infecção para todo o corpo. O exame de urocultura determina o tipo de bactéria, indicando qual o medicamento mais eficaz.

Para o alívio da dor, podem ser administrados analgésicos. Cada quadro é analisado pelo médico, sendo a automedicação contra-indicada.

Nos casos mais graves do estágio crônico da doença, os pacientes podem depender de diálise ou até mesmo transplante renal.

Entre as indicações para evitar a doença, estão a ingestão regular de água e urinar quando houver vontade, já que a urina armazenada pode transformar-se em foco de infecção.