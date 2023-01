O que é a síndrome Maroteaux–Lamy, condição rara que levou Keenan Cahill à morte

O youtuber estadunidense Keenan Cahill morreu na última quinta-feira (29), aos 27 anos. Ele vivia com a síndrome Maroteaux–Lamy, diagnosticada ainda na infância. Ele estava internado em um hospital de Chicago, nos Estados Unidos, após complicações em uma cirurgia invasiva no coração.

Também chamada de Mucopolissacaridose tipo 6, a síndrome Maroteaux–Lamy é uma condição hereditária rara. A deficiência da enzima N-acetilgalacrosamina-4-sulfatase leva ao acúmulo do glicominoglicano nos tecidos, causando inflamações em todo o corpo.

Segundo o portal Orpha, criado pelo Instituto Nacional Francês para a Saúde e Investigação Médica, a doença pode se apresentar de forma lenta ou rapidamente progressiva.

Veja alguns dos sintomas:

Displasia esquelética, causando baixa estatura

Doença valvular

Diminuição da função pulmonar

Sinusite

Otite Média

Perda auditiva

Hérnia inguinal ou umbilical

As manifestações da doença se intensificam com o acúmulo do glicominoglicano e, por isso, a doença se torna cada vez mais debilitante com o tempo.

De modo geral, a depender da velocidade do avanço da síndrome, os pacientes morrem antes dos 50 anos. Há um tratamento específico para substituição enzimática com galsulfase. O procedimento garante melhora da sobrevida.