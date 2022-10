Modelo quase morre ao esquecer absorvente interno por três meses; entenda

A modelo irlandesa Maura Higgins, de 31 anos, esqueceu de retirar um absorvente interno por três meses e quase morreu de síndrome do choque tóxico.

Maura disse que procurou atendimento médico ao perceber que havia algo de errado com sua saúde. Quando o ginecologista encontrou o absorvente, ele já estava grudado no colo do útero.

"Eu não sou médica, não sei muito sobre isso [a síndrome], mas eu sei que você não deve deixar um absorvente interno por mais de, eu acho que são nove horas, acho que é o máximo. Havia um absorvente dentro de mim por três meses. Quando o médico encontrou, estava grudado no colo do útero. E eu estava tão doente. Eu não sabia o que estava acontecendo... Houve pessoas que morreram por isso acontecer", revelou a jovem em entrevista ao programa Shopping com Keith Lemon.

A modelo ainda alertou as jovens para que cuidem da própria saúde e não esqueçam de tirar o item na hora recomendada. "As jovens podem não ter notado, como quando você sai à noite, e se você ficasse muito bêbada e esquecesse, tipo, essas coisas realmente acontecem, e as pessoas não falam sobre isso", finalizou Higgins, tentando conscientizar o público dos riscos de uso de absorventes íntimos internos.

O que é choque tóxico provocado pelo uso de absorvente interno?

A Síndrome do Choque Tóxico - da sigla em inglês TSS - é uma complicação rara de infecções bacterianas, frequentemente associada ao uso de absorventes internos. Caso não seja tratada de forma ágil, pode ser fatal.

Em geral, mulheres jovens são as mais afetadas com a doença, mas pessoas de qualquer idade podem sofrer com a síndrome, incluindo homens e crianças que passaram por cirurgias ou têm ferimentos abertos.