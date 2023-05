Dia Mundial Sem Tabaco: Fortaleza tem 54 postos do programa de combate ao tabagismo

No Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado nesta quarta-feira (31), a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) alerta sobre os malefícios do hábito de fumar e as doenças associadas ao consumo do tabaco.

De acordo com o canal de saúde da Prefeitura, o tabagismo tem tratamento oferecido hoje em 54 unidades básicas da SMS, onde os fumantes podem se inscrever para o Programa de Combate ao Tabagismo.

Segundo a pasta, o tabagista passa por uma consulta de avaliação clinica com o objetivo de identificar o grau de dependência da nicotina. A partir disso, o profissional faz a inscrição no programa, que pode ser realizado por meio de atendimento individual ou em grupo. (Veja detalhes abaixo)

A procura por tratamento ao tabagismo vem aumentando na Capital nos últimos anos. Segundo dados da Prefeitura, 239 pacientes foram atendidos em Fortaleza no Programa de Combate ao Tabagismo em 2022. Já em 2021, esse número foi de 172 e, em 2020, o total foi de 215 pessoas.

Cerca de 40% dos pacientes conseguem parar de fumar

Segundo Penha Uchoa, pneumologista e coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, o sistema da unidade funciona há mais de 20 anos e já ajudou mais de 3 mil pacientes a parar de fumar.

"Os nossos resultados são muito bons, em torno de 40% dos pacientes conseguem parar de fumar e persistem sem fumar pelo prazo de pelo menos um ano", reitera a médica.

O tabagismo é considerado uma doença crônica caracterizada por dependência física e comportamental.

"A pessoa que deseja parar de fumar precisa entender que se trata de uma doença que provoca dependência devido à substância da nicotina e, portanto, precisa que tenha motivação para o abandono do hábito de fumar", aconselha.

Benefícios de parar de fumar

Segundo a especialista, ao parar de fumar, as pessoas, em pouco tempo, voltam a sentir os cheiros, o sabor dos alimentos, respiram melhor e têm um melhor condicionamento físico.

Com isso, também há melhora na condição daqueles que já têm uma doença associada ao tabagismo, pois há um uma redução do processo inflamatório dessas enfermidades e uma melhor resposta ao tratamento. Até mesmo pessoas acometidas de câncer de pulmão têm uma melhor resposta ao tratamento quando param de fumar.

Doenças associadas ao consumo do tabaco

Entre as doenças associadas ao consumo do tabaco estão as respiratórias, principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que está ligada à bronquite crônica.

"Também há uma preocupação muito grande do tabagismo com a tuberculose, então precisamos atentos a esses pacientes", alerta Penha Uchoa.

Nas doenças cardiovasculares, há um maior risco do infarto agudo do miocárdio, assim como acidentes vasculares cerebrais (AVC). Também é muito danoso para gestantes e crianças, em relação ao aborto e a infecções respiratórias de repetição, como asma e DPOC na fase adulta.

Cigarro eletrônico

Outro fator preocupante destacado pela médica é acerca das novas formas de fumar, como o cigarro eletrônico, que afeta principalmente o público jovem.

De acordo com a profissional, o item possui uma alta concentração de nicotina. O potencial de dependência dos usuários é ainda maior do que do cigarro convencional.

"É preciso chamar muita atenção ao uso de cigarro eletrônico. Já há evidência científica bem clara com relação às doenças agudas que vão desde a irritação de via aérea, envenenamento, a síndrome grave chamada 'Evali', que acomete jovens à insuficiência respiratória e pode ser fatal. Além de enfisema pulmonar e doenças cardiovasculares", finaliza.

Como se inscrever no programa de combate ao tabagismo

Os fumantes podem se inscrever para o Programa de Combate ao Tabagismo em 54 unidades fornecidas pela SMS nas 6 regionais da Capital.

>> Veja aqui o endereço dos postos do programa

Após a inscrição, o tabagista passa por uma triagem que define o nível de dependência do cigarro e a motivação em parar de fumar, passando a integrar um grupo de apoio.

"O interessado no programa precisa entender o tabagismo como uma doença e que ele deve estar preparado para deixar de fumar em 30 dias. Em seguida, ele passa a integrar um grupo de apoio onde são realizados encontros que abordam o comportamento do fumante em relação ao cigarro e como ele pode quebrar os elos de dependência, vencendo a síndrome de abstinência, irritabilidade e alterações de humor", informa o canal de saúde da prefeitura.

Pacientes com maior dependência podem receber indicação do uso de tratamento medicamentoso, que também é disponibilizado gratuitamente e é associado ao tratamento comportamental nos grupos de apoio.