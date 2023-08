Daniel Cady critica Maíra Cardi e a acusa de 'terrorismo nutricional'; entenda termo

A influenciadora digital Maíra Cardi recebeu críticas e foi acusada de "terrorismo nutricional" por nutricionistas e seguidores das redes sociais após publicar uma receita de doce. Isso porque, sem qualquer embasamento científico, ela afirma que o resultado da receita é uma série de doenças como infarto, doença celíaca, alzheimer, obesidade, osteoporose, câncer, entre outras.

Um dos nutricionistas a reagir à publicação da influenciadora digital foi Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo. Ele já havia criticado Maíra Cardi em outra situação, quando a ex-bbb condenou o ex-marido, Arthur Aguiar, por comer pão dentro do Big Brother Brasil.

Na publicação original de Maira Cardi, diversos comentários apontam "terrorismo nutricional" no vídeo da influenciadora. "Sabe o que mata mesmo? TERRORISMO NUTRICIONAL!", diz um dos comentários. O mesmo foi apontado por Daniel Cady.

"Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos. E saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de deus", afirmou.

O que é terrorismo nutricional

Em sua publicação, Daniel Cady explicou que terrorismo nutricional é uma forma de aterrorizar a população em relação a tipos de alimentos e a práticas individuais. Isso leva a estresse e culpa nos momentos diários da alimentação, causando uma "relação de amor e ódio com a comida".

Cady afirma, ainda, que a busca "desenfreada" por um padrão estético perfeito e pelo emagrecimento em curto prazo leva pessoas a seguir dietas sem critérios, "altamente restritivas" e sem atenção profissional.

"Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo", finaliza o nutricionista.

Segundo Sophie Deram, nutricionista especialista em tratamento de transtornos alimentares, em uma postagem em seu site, o terrorismo nutricional diz respeito à "demonização" de alimentos apoiada em discursos "supostamente científicos", mas que muitas vezes não passam de pseudociência ou "nutricionismo"

"Um bom exemplo de terrorismo nutricional aconteceu com o ovo. Inicialmente visto como inofensivo, passou a vilão com a descoberta do seu conteúdo de colesterol e deveria ser retirado da alimentação. Hoje, sabemos que o colesterol do ovo não tem grande contribuição na elevação dos níveis de colesterol no sangue e não precisa ser 'cortado'", escreveu.