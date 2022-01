“Como se o olho dele tremesse”: leia relato da mãe de um menino com retinoblastoma

“Podia ser eu falando cada palavra”. Foi assim que se sentiu a publicitária Virna Timbó, 37, ao assistir ao testemunho do apresentador Tiago Leifert e de sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, neste sábado (29), sobre Lua, filha única do casal, ter sido diagnosticada com retinoblastoma.

Lucas, 6, filho caçula de Virna, também foi diagnosticado com esse tipo raro de câncer aos três meses de idade. “Eu achava o olhar dele diferente. Era como se, às vezes, o olho dele tremesse quando ia se movimentar. Marquei uma oftalmologista até meio cética, achando que era exagero meu, porque sei que os bebês são um pouco estrábicos”, lembra.

Na consulta com a especialista, Virna conta que foi feito um exame simples de fundo de olho, sem sedação, e a médica logo suspeitou de retinoblastoma.

“Ela disse que acreditava ser um câncer. Nessa hora, peguei o Lucas e saí do consultório, sem acreditar”. Dias depois, o menino foi submetido a um exame mais específico que confirmou o diagnóstico. “Eu e o Bruno [esposo] nos sentimos culpados de alguma forma. Parecia que tínhamos feito alguma coisa que tivesse causado isso ao nosso filho”, recorda a mãe.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) define o retinoblastoma como um “tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão, afetando um ou ambos os olhos. Geralmente ocorre antes dos 5 anos de idade”.

Tratamento

Depois do baque do diagnóstico, Virna e seu esposo buscaram informações sobre a doença em consultas com a oftalmologista e fontes de credibilidade na internet.

Eles descobriram que, em Fortaleza, há um ambulatório específico de retinoblastoma no Centro Pediátrico do Câncer, dirigido pela Associação Peter Pan. No entanto, o casal optou por buscar tratamento em São Paulo, com um médico reconhecido na área.

Assim que chegou à capital paulista, Lucas fez seis sessões de quimioterapia. Mas, cinco meses depois, o tumor voltou. “Na idade que ele estava já seria possível fazer a quimioterapia intra-arterial, direto no olho, a mesma que o Tiago [Leifert] mencionou [no vídeo]. Então, ele fez duas sessões dessa quimio e atingiu um resultado satisfatório. O tratamento continuou com laser e crioterapia por aproximadamente oito meses. Desde então, ele está bem”, celebra.

Legenda: Lucas é filho da publicitária Virna Timbó. Foto: Arquivo pessoal

No tratamento inicial, Lucas teve queda de cabelo e vômito. As reações melhoraram na etapa da quimio intra-arterial.

Diagnóstico precoce

Quando compartilharam o caso de Lua, Tiago e Daiana alertaram pais e mães de crianças sobre a importância do diagnóstico precoce de retinoblastoma. Isso porque, segundo o casal, o câncer de Lua foi descoberto já em grau máximo.

“Quando a gente se envolve e entende a importância do tratamento precoce e do acesso ao tratamento efetivo, a gente se sente ativo pra ajudar mais famílias. Tenta transformar nossa angústia em coisa boa pras outras pessoas. Fiquei feliz por ver pessoas com a abrangência de público deles [Tiago e Daiana] falando sobre isso, sobre você olhar pro seu filho, acompanhar, não negligenciar”, compartilha Virna.

Rede de apoio

De acordo com a publicitária, foi importante receber o suporte de amigos e familiares. “Nos deram muito apoio com correntes de oração. Algo fantástico e poderoso”, reconhece.

Além disso, ela conta, estar em contatos com médicos empáticos, mas realistas, ajudou a sanar a sensação de culpa que ela e o esposo tiveram. “A sensação de culpa foi trabalhada com estímulo pra agir, não parar e nem se vitimizar. Cair pra cima mesmo”, relata.

Lucas está com o retinoblastoma controlado desde os dois anos de idade. Hoje, com 6, usando um estiloso óculos de armação vermelha, ele só precisa ir ao médico para fazer acompanhamento regular a cada cinco meses. É cearense, mas, atualmente, mora com os pais e a irmã, Olivia, 10, no Canadá.