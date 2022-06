Coletor menstrual: veja como usar e como funciona

Absorvente interno ou externo, calcinha absorventes e coletor menstrual. Os tipos de produtos que podem ser utilizados durante a menstruação são diversos. No entanto, o debate sobre o uso dos coletores menstruais tem crescido, chegando a ser alvo de detalhamento em perfis especializados na saúde feminina.

Buscando se aprofundar no assunto, o Diário do Nordeste conversou com a ginecologista e sexóloga Bárbara Barros*, que apontou o coletor como uma alternativa que pode servir para qualquer mulher que já iniciou o ciclo menstrual, independentemente da idade.

Legenda: São diversas as opções para as mulheres usarem durante o período menstrual Foto: Shutterstock

Segundo ela, o produto tem a vantagem econômica de ser mais barato do que os absorventes a longo prazo. Isso porque pode ser reutilizado mensalmente. Assim, os coletores menstruais também são ecologicamente sustentáveis, já que geram bem menos lixo para o meio ambiente.

O que é um coletor menstrual?

O coletor menstrual é um pequeno copo feito de silicone hipoalergênico que é flexível e maleável, podendo ser utilizado durante a menstruação. Ele é colocado dentro do canal vaginal e coleta o sangue menstrual, substituindo a necessidade de absorventes.

Como funciona?

O coletor é inserido no canal vaginal, evitando o vazamento de sangue. “Por ser feito de um material maleável, ele se molda à nossa vagina e forma um vácuo", detalha Bárbara.

Legenda: Um coletor menstrual pode durar entre 3 a 5 anos Foto: Shutterstock

Quais benefícios do coletor menstrual para a saúde feminina?

O coletor não gera um cheiro desagradável, já que não entra em contato com o ar;

Possibilita o autoconhecimento da mulher, que precisa tocar o próprio corpo e sentir a vagina;

Recomendado para mulheres que tenham alergia ao absorvente;

Mais prático por ter um maior intervalo de troca em comparação com a calcinha menstrual e os absorventes comuns.

Como usar?

O coletor menstrual deve ser inserido durante o período de sangramento. Conforme Bárbara, são diversas as dobras e posições para inserir o produto. É possível colocar o coletor estando agachada; deitada; sentada no vaso sanitário; e até com uma perna elevada e apoiada sobre o vaso.

Se ele for inserido corretamente, a mulher não sentirá a presença do copinho e só precisará tirar quando ele ficar cheio. O tempo de uso varia a depender do volume da menstruação, sendo possível ficar com o produto por até 12h.

É necessário que, a cada retirada, o copo seja esvaziado e higienizado com água e sabão neutro antes de ser inserido novamente.

Dentre os cuidados na retirada, a ginecologista aponta que é preciso “desfazer o vácuo e não simplesmente puxar ele, porque pode haver desconforto”.

A partir de qual idade pode ser utilizado?

O coletor pode ser usado em qualquer idade a partir do início do ciclo menstrual. No entanto, a especialista alerta que no caso das mulheres que ainda não tiveram relação sexual com penetração, o copinho pode vir a romper o hímen.

Por isso, é importante que a jovem esteja ciente de que a pele localizada logo no início do canal vaginal pode ser rompida. “Essa informação deve ser discutida com a mulher para a melhor decisão sobre o uso ou não do coletor”, aponta.

Legenda: Mulheres tem dado preferência a coletores em comparação com os absorventes comuns Foto: Shutterstock

Bárbara recomenda usar lubrificante para facilitar a entrada e reduzir o desconforto da primeira vez que o coletor for inserido. Além disso, a mulher pode experimentar introduzir o dedo e sentir o canal vaginal para se familiarizar com ele.

Quanto tempo o coletor pode ser utilizado?

O coletor menstrual pode ser utilizado por uma média de 3 a 5 anos, variando a depender do fabricante do produto.

Para conservar por mais tempo, é necessário manter uma rotina de higienização, como ferver antes de usar no primeiro dia e após o término do sangramento quando for guardar.

Legenda: Limpeza deve ser realizada com frequência para evitar infecções Foto: Shutterstock

Quais os tamanhos de um coletor menstrual?

Os tamanhos dos coletores menstruais podem variar a depender da marca, mas a indicação sempre está presente na embalagem do produto. Algumas marcas disponibilizam dois tamanhos — considerando a idade da mulher e se ela teve filhos ou não.

Recentemente, algumas marcas também produzem um modelo menor focado no público adolescente.

Dobras do coletor menstrual

Legenda: Para inserir o coletor no canal vaginal, é possível fazer tipos diferentes de dobras Foto: Shutterstock

Já em relação às dobras, Bárbara apontou que cada tipo é particular. As mulheres podem buscar vídeos na internet que ensinem as possibilidades. “Só testando para saber qual a melhor para você”, concluiu.

*Bárbara Barros, ginecologista, sexóloga e sócia da Casa Cordão. Perfil do Instagram: @barbara.barrosl