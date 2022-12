Clareamento dental: entenda quando fazer e valores

O clareamento dental é um procedimento bastante popular, escolhido por quem deseja valorizar o sorriso sem intervenções incisivas. Clarear o tom dos dentes pode ser importante na manutenção da autoestima, já que o amarelamento é um fator comum com o passar do tempo.

Apesar de não ser um procedimento incisivo, o clareamento dentário deve ser realizado a partir de orientação de um profissional. Assim como outros protocolos de saúde, há restrições para algumas pessoas.

O Diário do Nordeste respondeu as principais dúvidas sobre o procedimento, com apoio do especialista Rogério Rodrigues, cirurgião-dentista.

Dentes com clareamento

Como é feito?

O clareamento realiza uma micro-limpeza na estrutura dos dentes. A técnica utiliza radicais livres para provar a oxidação de proteínas e aminoácidos. O gel utilizado no procedimento é baseado em peróxido de hidrogênio ou carbamina.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamenta a comercialização de produtos clareadores dentais. Aqueles com substâncias em concentração superior a 3% só podem ser comprados com a prescrição odontológica. Dessa forma, só é possível realizar o procedimento seguindo a indicação do especialista.

Antes e depois

O resultado final do clareamento dental varia conforme o comprometimento com o tratamento. Veja algumas imagens de 'antes e depois', segundo artigo da Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas.

Legenda: Antes e depois de clareamento dental Foto: Reprodução

Legenda: Antes e depois de clareamento dental Foto: Reprodução

Legenda: Antes e depois de clareamento dental Foto: Reprodução

Tipos de clareamento

Clareamento dental a laser

Legenda: Clareamento dental a laser é realizado em consultório Foto: Shutterstock

O clareamento dental a laser é indicado para pacientes que apresentam sensibilidade ao tratamento clareador realizado em casa. A opção também é destinada a quem deseja um resultado mais rápido, explica Rogério.

O procedimento é realizado por um cirurgião dentista no consultório, em cerca de três sessões. O profissional protege a gengiva do paciente com uma barreira e aplica o gel clareador.

O gel age por pelo menos 15 minutos e, em seguida, o laser é direcionado aos dentes.

Clareamento caseiro

Legenda: Comprometimento é ponto ideal para clareamento dental caseiro Foto: Shutterstock

O tratamento caseiro é uma solução mais prática para quem não deseja fazer visitas recorrentes ao consultório do dentista. Mas para fazer o tratamento de forma segura, é necessário seguir as orientações do profissional.

No consultório, é realizada a moldagem das arcadas dentárias para a confecção de duas moldeiras finas e transparentes. O paciente deve aplicar o gel clareador nas moldeiras e encaixá-las nos dentes, seguindo o tempo e a periodicidade orientados pelo dentista.

De modo geral, o tratamento caseiro prevê a aplicação diária por pelo menos um mês. Os resultados são obtidos de forma mais lenta, já que a concentração do gel clareador é menor.

Quanto custa

Não existe um preço padronizado para os tipos de clareamentos.

O mais comum, entretanto, é que os valores para tratamentos de clareamento dental a laser sejam mais elevados que o clareamento caseiro, explica Rodrigo.

A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, elaborada pela Associação Brasileira de Associados, indica alguns valores médios para o procedimento.

Clareamento de dente desvitalizado por sessão: R$ 108,95

Clareamento dentário caseiro por arcada (os custos dos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final): R$ 304,30

Clareamento dentário de consultório por arcada (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final): R$ 304,30

Perguntas frequentes

Legenda: Clareamento dental tem valores variados Foto: Shutterstock

Quanto tempo leva para fazer?

Para o clareamento realizado em consultório, as sessões semanais têm tempo estimado de 30 minutos. O procedimento é realizado de duas a três semanas, sendo concluído em menos de um mês.

Já para o clareamento caseiro, o tempo de tratamento varia conforme a indicação de cada profissional e a partir do comprometimento do paciente. Geralmente, a recomendação é que os pacientes usem as moldeiras por aproximadamente um mês.

Estraga os dentes?

Não há nenhuma comprovação de que, se realizado seguindo os protocolos indicados por dentistas, o clareamento cause algum dano os dentes.

Segundo constatado em artigo do Brazilian Journal of Development, se o procedimento não for realizado com auxílio do cirurgião-dentista, pode causar sensibilidade nos dentes e inflamações gengivais.

Quanto tempo dura?

A durabilidade dos resultados do clareamento dental não é garantida. Alguns fatores podem influenciar na manutenção da cor dos dentes, como a alimentação e características estruturais da arcada dentária.

O consumo excessivo de alguns alimentos também é prejudicial para os resultados do clareamento, como refrigerante, café e suco de uva. Além disso, o hábito de fumar pode gerar o 'amarelamento' dos dentes. É importante seguir as orientações do profissional após o processo.

Rogério Rodrigues Cirurgião-dentista O tempo da durabilidade do resultado do clareamento dentário não é definido, já que diversos fatores, como a dieta, microbiota local e características estruturais dos dentes interferem na cor e escurecimento dos dentes. Portanto, recomenda-se a repetição do tratamento a cada 2 anos.

É seguro?

O clareamento dental é um procedimento seguro, desde que realizado seguindo a recomendação de um dentista. Mas não é todo mundo que pode clarear os dentes com a ajuda profissional. O processo é contra-indicado para alguns públicos, segundo Rogério.

Veja quem não pode realizar:

Pacientes menores de 15 anos

Grávidas

Lactantes

Pacientes com sensibilidade às substâncias usadas no clareamento dental

Pacientes com doenças periodontais

Lactante pode fazer clareamento dental?

Não. Pessoas lactantes não podem realizar clareamento dental. Assim como na gravidez, os produtos químicos utilizados no clareamento podem ser prejudiciais para o bebê durante a amamentação.

Após o desmame, o clareamento pode ser realizado sem restrições.

*Rogério Rodrigues é cirurgião-dentista do Hospital de Messejana Dr.Carlos Alberto Studart Gomes, habilitado em odontologia hospitalar