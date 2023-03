Zé do Valério é condenado a 26 anos de prisão por matar dona de sítio onde ele trabalhava

O vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como 'Zé do Valério', foi condenado nesta quarta-feira (15) a 26 anos e três meses de prisão. Esta é a segunda vez que 'Zé do Valério' vai a júri na Justiça cearense, devido a um crime de homicídio.

Após quase oito horas de julgamento, o juiz da Comarca de Tauá leu a sentença, destacando que ao réu é negado direito de recorrer em liberdade. A condenação é devido a um crime ocorrido há 10 anos, no Interior do Ceará.

Maria Solange Cesário, era proprietária de um sítio onde o réu trabalhava e foi assassinada a tiros. Conforme a acusação, José Pereira também tentou matar o esposo de Solange, após o casal encerrar o vínculo empregatício.

OUTRA CONDENAÇÃO

Há menos de um ano, em maio de 2022, o vaqueiro foi condenado a quase 30 anos de prisão devido aos crimes de homicídio e estupro. A outra vítima de 'Zé do Valério' foi a universitária Danielle de Oliveira Silva.

A jovem tinha 20 anos quando foi assassinada e encontrada em um sítio vizinho ao da família dela. Consta nos autos que o corpo da vítima estava despido e o laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) constatou que havia sinais de violência sexual.

SOBRE A MORTE EM TAUÁ

Consta em documento que o réu teria se irritado com Maria Solange depois que a vítima encontrou galinhas dela mortas e disse que o responsável pelo sacrifício dos animais seria um psicopata.

Em seguida, 'Zé do Valério' ainda teria discutido com o patrão, quando recebeu reclamação acerca dos serviços prestados.

"Após, a vítima comunicou ao pronunciado que suspenderia a relação empregatícia por dificuldades financeiras, tendo o vínculo se encerrado efetivamente em 14 de março de 2013. Aproximadamente um mês após a efetiva cessão das atividades laborais, o pronunciado retornou à residência das vítimas e, aproveitando que a vítima Maria Solange Cesário estava sozinha, deu um tiro contra esta, e após, arrastou o corpo da vítima para um matagal com 300 metros de distância da casa", conforme denúncia do Ministério Público do Ceará.

O esposo de Solange também foi baleado, mas conseguiu pegar um pedaço de pau e entrar em uma luta corporal. Os disparos continuaram até que as balas acabaram e Zé fugiu do local.

José Pereira da Costa permaneceu na condição de foragido até o ano de 2019, quando se envolveu em um novo homicídio.

