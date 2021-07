Vítima morre após reagir a assalto e suspeitos são presos em flagrante em Sobral

Um homem foi alvejado a tiros após reagir a um assalto, na noite dessa sexta-feira (9), em Sobral, Interior do Ceará. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência do latrocínio. Neste sábado (10), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que dois suspeitos foram presos em flagrante.

Os suspeitos foram identificados como Francisco Gerlano do Nascimento Almeida, de 21 anos, já com passagens por roubo de veículo, receptação e tentativa de roubo; e Auricélio Bastos Parente. Com eles foram apreendidas uma arma de fogo e munições. A dupla foi autuada em flagrante por uma equipe da Delegacia Regional de Sobral.

Segundo a Pasta, após o latrocínio, os suspeitos ainda tentaram assaltar mais duas pessoas em um estabelecimento comercial. O primeiro a ser capturado foi Francisco Gerlano. Ele foi encontrado em um imóvel. Em seguida, foi a vez de Auricélio ser detido.

A prisão de Auricélio aconteceu com apoio de um policial militar que estava de folga. O suspeito chegou a ser baleado e socorrido para uma unidade hospitalar da cidade e segue sob escolta. Já na delegacia, um inquérito policial foi instaurado e, ainda de acordo com a SSPDS, Francisco Gerlano teria confessado o latrocínio.

O caso foi transferido para o Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), que mantém as investigações sobre os fatos. A população pode contribuir com as investigações repassando informações pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

