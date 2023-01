Vigilante é morto com golpes de faca enquanto trabalhava em praça de Juazeiro do Norte

Um vigilante foi assassinado com golpes de faca no Centro de Apoio aos Romeiros de Juazeiro do Norte, na madrugada desta quinta-feira (12).

Cláudio Santos Silva, de 35 anos, era funcionário contratado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp).

O crime aconteceu em um banco da Praça do equipamento público, localizado em frente à Basílica de Nossa Senhora das Dores.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local, após o ocorrido. Um procedimento foi instaurado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que realiza diligências para elucidar o caso.