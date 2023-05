PMCE captura trio suspeito de roubar pertences em parada de ônibus no Mondubim; veja vídeo

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, suspeitos de roubar pertences de vítimas em uma parada de ônibus, nessa segunda-feira (8). Armado, o trio teria utilizado um veículo clonado para cometer o crime. A ação teve apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

