Vídeo: passageira filma queda de carro em barranco na serra de Guaramiranga

A passageira de um carro com placas de Maracanaú filmou o momento em que o carro onde ela estava caiu na ribanceira de uma estrada na serra de Guaramiranga, a cerca de 100 Km de Fortaleza. O caso aconteceu no fim de semana.

Veja o momento do acidente:

⛔ CENAS FORTES



A passageira de carro com placas de Maracanaú filmou o momento em que veículo caiu na ribanceira de uma estrada na serra de Guaramiranga, a cerca de 100 Km de Fortaleza. O caso aconteceu neste fim de semana. #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/2f6PCZnMZR — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 2, 2022

Pelo vídeo, a passageira orienta o motorista ao longo do caminho. Em duas vezes, ela diz “Cuidado”. Ao se aproximar de uma curva, o motorista perde o controle, ela começa a gritar e se escutam barulhos do carro capotando.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que não foi acionada para o acidente em questão, mas que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi até o local no último sábado (1º).

Contudo, as vítimas já haviam sido socorridas por uma ambulância e não foram localizadas.

A carroceria do carro, modelo Celta preto, ficou bastante danificada. As causas do acidente não foram divulgadas.

Ainda segundo a PMCE, a retirada do veículo do local ficará sob responsabilidade do proprietário.

