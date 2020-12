VÍDEO: caminhoneiro parado ao lado de veículo é atropelado no Centro e motorista não presta socorro

Câmeras de segurança registraram um atropelamento no Centro de Fortaleza. O caso ocorreu na última quinta-feira (3) em frente a um comércio localizado entre as Ruas Governador Sampaio e Visconde Sabóia.

O motorista do caminhão identificado como Raimundo Silvano Menezes, 57 anos, esperava seu veículo ser descarregado. De repente, um carro o atinge por trás. Com a força do impacto ele cai no meio da rua.

Raimundo Silvano sofreu escoriações nas costas, nas pernas e se recupera em casa. Após o acidente, o motorista do carro fugiu, deixando o pedestre caído no asfalto. "Eu estava esperando o meu caminhão baú ser descarregado. Quando de repente senti a pancada. Senti uma forte dor nas costas e fiquei sem ar. Depois de alguns minutos me levantei, peguei meu caminhão e fui para casa", disse.

Raimundo Silvano disse que primeiro foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já que o atendimento não foi satisfatório ele foi para um hospital particular onde passou por exames. De acordo com o motorista do caminhão, o médico que lhe atendeu disse que ele sofreu escoriações nas costelas e coluna.

"Médico disse que se a pancada fosse mais forte eu poderia ter ficado sem andar. Agora estou em casa e vou ter esperar 15 dias para retornar ao trabalho, mas ainda sinto fortes dores nas costas", concluiu.

Boletim de ocorrência

O caminhoneiro identificado como Raimundo Silvano Menezes, 57 anos, registrou, na manhã desta quinta-feira (10), um boletim de ocorrência, no 26º Distrito Policial, no Bairro Edson Queiroz.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou por meio de nota que apura o acidente de trânsito ocorrido no último dia 03, no bairro Centro. Um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o fato foi registrado pela vítima no 26° Distrito Policial (DP) e transferido para o 34° DP. Agora, a unidade policial responsável realizará diligências e oitivas para apurar as circunstâncias sobre o caso.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para os números (85) 3101- 4926 e (85) 3101-4927, do 34º DP.