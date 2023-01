Viatura da Polícia Militar capota no bairro Cidade 2000, e agentes sofrem escoriações

Policiais militares que conduziam uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam), no bairro Cidade 2000, sofreram um acidente e acabaram capotando o veículo, nesta quinta-feira (19).

A Polícia Militar confirmou o ocorrido e informou que o acidente aconteceu na Avenida Aldy Mentor.

Poste derrubado em acidente

Em foto divulgada nas redes sociais, é possível ver que o veículo se chocou contra um poste. Na imagem, um dos policiais é visto saindo pela porta do dianteira do veículo.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais sofreram escoriações e seguem sob observação médica.

Ainda segundo as forças de segurança, as causas do acidente ainda serão apuradas.

A Enel afirmou, em nota, ter enviado uma equipe para realizar a substituição do poste e que garantiu não haver clientes sem fornecimento de energia no local.