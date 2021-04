Viatura da PM colide contra poste no bairro Jacarecanga

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) colidiu com um poste de iluminação pública e telefonia na madrugada desta quarta-feira (28) na Avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O acidente ocorreu por volta de 4h.

Com o impacto da batida, a base de sustentação do poste cedeu e caiu sobre o veículo e atingiu ainda uma parede residencial.

Três militares que estavam na viatura foram encaminhados a uma unidade de saúde com ferimentos leves.

Equipes da Enel Distribuição Ceará já estão no local fazendo os reparos no poste para a normalização do serviço de energia no bairro.

A reportagem do Diário do Nordeste solicitou nota a PM para saber as causas do acidente e o estado de saúde dos agentes de segurança.