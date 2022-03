Vereador Ronivaldo Maia deve ser ouvido na Justiça em maio sobre tentativa de feminicídio

O vereador Ronivaldo Maia, acusado pelo crime de tentativa de feminicídio, deve ser ouvido na Justiça no próximo mês de maio. A audiência, na qual é previsto o réu e suas testemunhas de defesa serem interrogados, foi agendada pra o dia 2 de maio de 2022, às 16h, por videoconferência.

Na ocasião futura, será dada a continuação da instrução do processo. A Defensoria Pública do Ceará foi intimada a comparecer na sessão para representar a assistência de acusação, assim como devem se fazer presentes os advogados do político.

Ronivaldo é denunciado por tentar assassinar sua ex-namorada. De acordo com a acusação, o parlamentar teria arrastado a vítima, presa ao seu veículo, logo após uma discussão do casal. A vítima foi ouvida na primeira audiência, ocorrida em 8 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher.

A mulher e outras quatro testemunhas de acusação, todas com identidades preservadas, prestaram depoimentos sobre o fato que levou o político à prisão por quase dois meses. Uma das testemunhas convocadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) não compareceu à primeira audiência.

O vereador segue em liberdade, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

COMO O CRIME ACONTECEU

O vereador foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em dezembro de 2021. De acordo com o órgão, o acusado é responsável pelo crime de homicídio, na modalidade tentada, com as qualificadoras de motivo fútil; mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa do ofendido; e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

No dia 29 de novembro de 2021, o casal começou a discutir dentro do carro. "Ele falava muito alto, estava ficando nervoso", disse à vítima em testemunho à Polícia. Consta nos autos que Ronivaldo teria pedido duas vezes para a ex sair do carro, mas ela insistiu em ficar e se fazer ouvida. Em determinado momento, o vereador a teria retirado a força do veículo e a mulher caído no chão.

Vítima "Fiquei com raiva e quanto me levantei fui em direção ao para-brisa do carro. Dei a volta para quebrar o outro para-brisa e foi aí que ele me arrastou. Tudo foi muito rápido, quando vi já estava no chão. Em seguida fui para casa, tonta e com dor", contou aos policiais.

Segundo o Ministério Público, houve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A Justiça acolheu a denúncia, e Ronivaldo se tornou réu no Judiciário estadual. Testemunhas presenciaram a ação.

A defesa do vereador, representada pelo advogado Hélio Leitão, reitera a inocência de Ronivaldo. Segundo ele, o suspeito não tentou praticar feminicídio contra a mulher com quem se relacionava. O caso segue em andamento no Judiciário do Ceará.