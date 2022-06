Tribunal do Crime ordena morte de jovem porque vítima estava 'no bairro errado'

O 'Tribunal do Crime' fez mais uma vítima em Fortaleza. Um jovem de 19 anos, identificado como Pedro Lucas, foi assassinado por decisão de membros de facção criminosa. Três suspeitos foram presos nessa segunda-feira (6) por envolvimento no homicídio e ocultação do cadáver.

A reportagem apurou que a vítima estava na comunidade 'Pau Finim' no bairro Papicu, onde predomina um grupo armado de origem local. Quando os criminosos souberam da presença da homem morador do Henrique Jorge, teriam se revoltado com a situação e decidido abordá-lo para tomar satisfações sobre o que ele fazia no local.

Pedro foi sequestrado e interrogado pelo 'Tribunal do Crime'. Os suspeitos armados teriam vistoriado o celular da vítima a fim de buscar informações que possivelmente comprovasse a ligação dela com outro bando. A reportagem apurou que populares tentaram intervir afirmando que o jovem era 'um cidadão de bem' e sem envolvimento com crimes.

No entanto, os membros da facção acreditaram que o caso havia chamado a atenção da comunidade e era melhor 'dar fim' ao jovem. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), há ainda suspeita que a decisão da vítima ser morta foi motivada porque o jovem era irmão de um integrante de um grupo rival ao dos executores.

Pedro foi dado como desaparecido pela família no último domingo (5). O corpo dele só foi localizado três dias depois

AÇÃO DA POLÍCIA

Policiais civis prenderam em flagrante três pessoas envolvidas no crime: Amanda Santos Bezerra,22, com duas passagens por homicídio doloso, uma por tráfico de drogas e outra por dano; Carlos Henrique do Nascimento,38, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto e uso de drogas, e Wilame de Lima Balbino,34, com uma passagem por homicídio, duas passagens por tráfico de drogas e uma por roubo.

Conforme primeiros levantamentos policiais, os suspeitos invadiram uma residência e arrebataram a vítima. O corpo do jovem foi localizado em uma cova rasa, no entorno de uma lagoa na comunidade, após buscas realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Companhia de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Cbresc), do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE).

Os capturados foram conduzidos para o DHPP e autuados em flagrante pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e por integrar coletivo criminoso. Três aparelhos celulares foram apreendidos. Um quarto suspeito envolvido também já foi identificado e estaria utilizando tornozeleira eletrônica na data do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.