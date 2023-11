Três PMs e um guarda municipal são presos em operação do MPCE em Fortaleza nesta terça (14)

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) deflagraram a Operação Interitus, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (14). A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto a uma fonte que participa da operação que três policiais militares e um guarda municipal foram presos.

[ATUALIZAÇÃO ÀS 8h56]

Anteriormente o Diário do Nordeste havia informado que eram quatro militares presos. No entanto, fontes confirmaram que são quatro prisões no total, incluindo a do guarda.

Dos PMs, dois são cabos e um soldado.

Todos eles são suspeitos de participarem de uma organização criminosa com atuação na Capital. O MP afirma que são atribuídos vários crimes ao grupo.

Eles estariam envolvidos em crimes como, extorsão e homicídio. Os mandados de prisão foram cumpridos em Fortaleza.

O Diário do Nordeste segue acompanhando o caso.

A partir das 10h haverá coletiva de imprensa com autoridades para anunciar os resultados da Operação Interitus.

Devem participar da coletiva o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), promotor de Justiça Adriano Saraiva, o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Samuel Elanio de Oliveira; o coordenador da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil (COIN), Nelson Pimentel; o delegado da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), Eduardo Sampaio de Melo; e o Tenente Coronel da Polícia Militar, Francisco Alexandre Rodrigues de Souza.