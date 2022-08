Três pessoas morrem em acidente entre ônibus e caminhão na BR-222, no Ceará

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão resultou em três pessoas mortas, na noite dessa sexta-feira (12). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o trágico acidente ocorrido no km 263, da BR-222, próximo aos municípios de Ubaúna e Coreaú.

Das vítimas, uma é passageira do sexo feminino, que estava no ônibus; o segundo, o motorista do ônibus; e o terceiro o motorista do caminhão.

Há informação que um idoso de 70 anos foi socorrido por ambulâncias do Samu. Não se sabe ainda o estado de saúde dele.

Pelo menos 27 passageiros estavam no ônibus, conforme um bombeiro que atendeu a ocorrência. No caminhão, haviam outras duas pessoas, além do motorista. Passageiros contaram que o ônibus seguia para o Maranhão.

As demais vítimas com tiveram ferimentos leves foram atendidas ainda no local e, em seguida, liberadas. Ainda não há detalhes sobre o que motivou a colisão entre os dois automóveis.

Também estiveram no local do acidente agentes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Conforme a PRF, a via foi liberada já na manhã deste sábado (13).

MÉDICA MORRE EM OUTRA BR

Também nessa sexta-feira (12), um outro acidente fatal foi registrado pela PRF. Uma médica de 31 anos morreu, na BR-122, na altura do município de Aracoiaba. A mulher, identificada como Lara Florentino, estava sozinha no veículo que caiu em um rio.

Na chegada do socorro, ela já se encontrava em estado gravíssimo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O óbito foi confirmado pelo Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

