Torcedor do Fortaleza é denunciado pelo MPCE por matar vizinho que torcia Ceará após discussão

Fortaleza e Ceará disputavam a semifinal da Copa do Nordeste de Futebol, na Arena Castelão, na noite de 29 de março deste ano. Torcedores das duas equipes assistiam ao jogo, em um bar no bairro Presidente Kennedy. Gol do Ceará, e começa uma discussão entre torcedores adversários, que termina, minutos depois, na morte de Clecion Carvalho da Fonseca, de 43 anos.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Luiz Fernando de Oliveira Souza, 25, por homicídio qualificado (por motivo fútil), nesta terça-feira (11). O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual.

Segundo a denúncia, o torcedor do Fortaleza Luiz Fernando matou o fã do Ceará Clecion Carvalho com cinco facadas, na esquina das ruas São Damião com Santa Sofia, por volta de 23h30 daquele dia.

O acusado confessou o crime na chegada dos policiais militares e contou que já tinha tido quatro discussões com o vizinho motivadas por futebol e que, após um gol do Ceará naquela noite, ficou com muita raiva da vítima. Luiz alegou ainda que foi confrontado por Clecion, que teria dito que ele "não era homem".

Suspeito e vítima chegaram a ir nas suas casas após a discussão no bar, mas voltaram para a rua. Luiz Fernando estava armado e cometeu o crime. Clecion Carvalho chegou a ser socorrido por outro vizinho para o Frotinha do Antônio Bezerra, mas não resistiu aos ferimentos.

Ministério Público do Ceará Em denúncia O réu claramente agiu com dolo de matar, o que restou evidenciado inclusive pelo fato de terem sido direcionados golpes para o pescoço da vítima. No que se refere à motivação apurou-se ser fútil, consistente em desentendimento por torcida de futebol."

Além de pedir que a Justiça Estadual receba a denúncia e dê prosseguimento à ação penal, o MPCE pediu o envio, com urgência, dos laudos cadavérico da vítima e pericial da faca apreendida, a serem elaborados pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

A prisão em flagrante de Luiz Fernando de Oliveira Souza foi convertida em prisão preventiva, pela 17ª Vara Criminal da Justiça Estadual, em audiência de custódia. O preso não tinha antecedentes criminais, enquanto a vítima tinha passagens pela Polícia por ameaça (duas vezes) e dano. A defesa do acusado não foi localizada pela reportagem para comentar o caso.

