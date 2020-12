Tentativa de fuga deixa feridos 2 adolescentes e 8 agentes em centro socioeducativo de Fortaleza

Dois adolescentes e oito agentes socioeducadores ficaram feridos durante uma tentativa de fuga do Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, no Bairro Ancuri, na tarde desta sexta-feira (25). Os internos iniciaram a abertura de um buraco na muralha do centro, mas foram contidos por policiais.



De acordo com o juiz Manuel Clístenes, titular da 5ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, a ocorrência envolveu dez adolescentes, mas nenhum foi ferido com gravidade. Os internos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

Já um dos socioeducadores que estavam no Centro no momento do conflito afirmou que um dos agentes foi hospitalizado com uma perfuração à faca artesanal e mal conseguia andar. O agente disse que os internos arrancaram pedaços de concreto das tampas de esgoto e lançaram contra os socioeducadores na tentativa de fugir.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança