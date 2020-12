Técnico em eletrônicos é assassinado a tiros em Maracanaú

Um jovem de 26 anos, identificado inicialmente como Wesley, foi morto com disparos de arma de fogo, na noite da última terça-feira (29), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima trabalhava com conserto de aparelhos celulares e eletrônicos, e morava no bairro Luzardo Viana, onde foi assassinado.

De acordo com testemunhas, Wesley caminhava à própria residência, no mesmo bairro, quando foi surpreendido por, pelo menos, dois criminosos em uma motocicleta, que dispararam contra ele. A população relatou ainda que ele cresceu no bairro, e era bastante conhecido da população que reside no local. O técnico em eletrônicos era casado e deixa dois filhos, que não tiveram as idades informadas.

A polícia não repassou se a vítima possuía antecedentes criminais. A família e os amigos não comentaram se Wesley recebia ameaças de morte. A motivação do homicídio segue desconhecida, e a investigação é da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza.

O Sistema Verdes Mares aguarda mais detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o homicídio.