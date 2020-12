Tambores com maconha, cocaína e crack são encontrados em lagoa no Jardim das Oliveiras

Tambores cheios de drogas foram flagrados por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma lagoa na comunidade Tasso Jereissati, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (30). A Polícia Civil prendeu dois jovens que estavam às margens da lagoa.

“A gente conseguiu visualizar tambores flutuando entre os igarapés e comunicamos ao policial civil que estava em solo para fazer a apreensão dessa droga, que estava em um local de difícil acesso”, declarou o capitão Elton de Oliveira, da Ciopaer.

De acordo com o delegado Hélio Marques, titular do 13º Distrito Policial, os agentes realizavam buscas na comunidade quando visualizaram cinco suspeitos — sendo dois armados com pistolas. “Eles (suspeitos) correram e se esconderam em um matagal às margens da lagoa ao perceberem a aproximação dos agentes. Houve uma perseguição no local”, revelou o delegado.

Durante a perseguição, de acordo com o delegado, populares atiraram pedras contra os policiais civis, que solicitaram apoio da Polícia Militar e a aeronave da Ciopaer foi enviada.

A polícia apreendeu 14,5 quilos de maconha prensada, um quilo de cocaína, um quilo de crack, 702 gramas de maconha embalada, 310 gramas de skank escondidos dentro dos tambores. Uma balança de precisão, duas máscaras e munição também foram encontrados.

Cleirton Silva Rodrigues, de 21 anos, e Francisco Mateus, 18 anos — que já possuem antecedentes criminais — foram presos em flagrante, e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por possuir acessório de arma de fogo, infração prevista no Estatuto do Desarmamento.

Combate ao tráfico de drogas

Toda a operação é resultado do trabalho de investigações realizado há três meses pela Polícia Civil, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas nas comunidades do Tancredo Neves e Tasso Jereissati.

“Essa apreensão é muito significativa, porque o prejuízo para os criminosos foi de cerca de R$ 150 mil. Isso causa um abalo na organização criminosa e há uma redução do movimento do tráfico, que tem como consequência a diminuição de homicídios na região causados por conflitos entre traficantes rivais”, complementa o delegado Hélio Marques.