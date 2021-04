Suspeitos de participar de tentativa de latrocínio contra policial da reserva são presos

Dois suspeitos de participação em tentativa de latrocínio contra um policial militar da reserva foram presos nessa terça-feira (13) pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). A ação criminosa ocorreu um dia antes, na noite da segunda (12), no bairro Jardim das Oliveiras.

As diligências, iniciadas logo após o crime, identificaram Francisco Fábio Santos de Souza, 18 anos, com atos infracionais registrados ainda durante a adolescência, e José Guilherme Sousa da Silva, 19 anos, sem antecedentes criminais. Ambas as prisões foram feitas no bairro Papicu: Francisco Fábio estava na Comunidade do Pau Fininho; Guilherme, na Comunidade Verdes Mares.

Além das prisões, os policiais encontraram a arma possivelmente utilizada na ação criminosa, 65 munições de calibres 38 e 380 e um colete balístico. Os homens e o material foram levados para a sede Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime.

Como foi o crime

Segundo as apurações policiais, a dupla integrava um grupo responsável por roubos em série na Capital. O bando, após realizar dois assaltos no Jardim das Oliveiras, atacou a vítima, que estava em um estabelecimento comercial. O PM reagiu e entrou em luta corporal com Fábio, que conseguiu atirar contra o militar após se desvencilhar.

Depois do ocorrido, os suspeitos fugiram com pertences do policial. José Guilherme, por sua vez, seria o motorista do grupo. As investigações ainda apuram a participação de outros criminosos na ação.

A vítima, identificada como Jacinto Ronaldo Pimentel Lopes, foi socorrida ao Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) e depois transferida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), conforme informações iniciais. A idade e o estado de saúde do policial não foram divulgadas.

Como denunciar

A população pode fazer denúncias que eventualmente ajudem os policiais a localizar suspeitos e elucidar o caso. Os números de contato são o (85) 3257-4807, WhatsApp do DHPP, e o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As informações sigilosas são tratadas pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.