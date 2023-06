Suspeitos de matar adolescente ao sair de festa em Caucaia são presos

Dois homens suspeitos da morte de Micaias da Silva Costa Lima, de 15 anos, foram presos pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (22), em Caucaia. O jovem foi morto após voltar uma festa, no último dia 10 de junho, também no Município.

Os homens foram identificados como Bruno Pereira de Alcântara, de 23 anos, e Francisco Michael Sousa Martins, de 18 anos, segundo divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As capturas ocorreram nos bairros Parque São Gerardo e Palmirim, após mandados de prisões serem expedidos com a dupla.

A Polícia Civil segue realizando diligências para identificar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Adolescente foi morto ao sair de festa

Micais morreu no último 10 de junho, após sair de uma festa. À TV Verdes Mares, a família contou que o jovem foi abordado por um grupo de homens que o atacou com pedradas e pauladas, até a morte. Contudo, a SSPDS contesta essa afirmativa e disse que o óbito foi provocado por disparos de arma de fogo.

O corpo do jovem foi encontrado em um matagal, no bairro Palmirim. O pai do adolescente, Rodolfo Lopes, foi responsável por reconhecer o corpo.

Rodolfo e Micais tinham data marcada para deixar o Brasil e morar em Portugal. O adolescente morava com o pai há dois anos e sonhava em ser jogador de futebol.

