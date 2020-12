Suspeitos de crime receberam ordem para matar 'quem tivesse cara de envolvido com facção'

Em depoimento à polícia, um dos suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em Fortaleza, na terça-feira (8) afirmou que ele e os outros quatro envolvidos no crime receberam ordem para matar em uma praça "quem tivesse cara de envolvido com facção rival". Para isso, receberam armas e um carro que tinha registro de roubo. O depoimento conta no auto de prisão em flagrante dos suspeitos, que foi convertida em prisão preventiva nesta quarta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, após ouvir disparos de arma de fogo na Rua 42, no bairro Jangurussu, os agentes viram os suspeitos que tinham acabado de ferir a tiros duas vítimas que estavam na praça tentando fugir no carro. As duas pessoas feridas foram socorridas para unidades de saúde da região.

Durante a tentativa de fuga do grupo, formado por três adultos e dois adolescentes, o veículo colidiu com um outro veículo que estava estacionado na Avenida Valparaíso e os suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Foram apreendidos uma pistola, três revólveres calibre 38, quase 40 munições, além de dois carregadores calibre. 40 e o carro, utilizado no crime.

Já na delegacia, os adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio doloso, por disparo de arma de fogo em via pública, associação criminosa, corrupção de menores e receptação. Contra os adolescentes foi lavrado um ato infracional semelhante aos mesmos crimes dos adultos, exceto corrupção de menores.