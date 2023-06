Suspeito de vender perfumes e camisas falsificadas é preso na Granja Portugal em Fortaleza

Um homem, de 25 anos, foi preso, nesta sexta-feira (16) suspeito de vender produtos falsificados na internet. Bruno de Lima Martins foi capturado no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. A denúncia iniciou a partir de uma queixa-crime feita por um representante das marcas importadas no Brasil, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com Bruno, foram apreendidos 640 produtos falsificados. O suspeito possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de roubo.

Legenda: Homem é preso suspeito de vender perfume e camisas falsificadas Foto: Divulgação/Polícia Civil

O suspeito foi capturado na rua Doutor Fernando Augusto, no bairro Granja Lisboa, onde as mercadorias eram comercializadas e estocadas. No local foram encontrados 640 produtos falsificados de diversas marcas internacionais, incluindo peças de vestuário, chinelas e perfumes.

Os produtos falsificados e o suspeito foram levados ao 27º Distrito Policial, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva por roubo e a autuação em flagrante pelo crime contra a incolumidade pública. O homem está agora a disposição da justiça.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3101-5663, do 27º DP, unidade que cobre a região. O sigilo e o anonimato são garantidos.