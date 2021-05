Suspeito de sequestrar crianças de três anos sofre tentativa de linchamento e é detido em Fortaleza

A Polícia Militar prendeu em flagrante na noite do último domingo (23) um homem suspeito de sequestrar uma criança de três anos no bairro Mondubim, em Fortaleza. Francisco Luciano dos Santos, de 44 anos, chegou a passar por uma tentativa de linchamento pelos moradores.

Inicialmente, o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu o chamado de uma ocorrência de agressão contra o suspeito. Ao chegar no local para conter a suposta agressão, porém, a PM foi informada de que ele havia tentado sequestrar uma criança.

Conforme apuração policial feita juntos aos moradores, o homem agredido havia arrancado a vítima dos braços de uma babá. Os populares flagraram o crime e tentaram evitar a fuga dele.

Autuação

Após receber atendimento médico, Luciano foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. A Polícia Civil abriu um inquérito na unidade especializada para investigar o caso.

Após os depoimentos das testemunhas, o homem foi autuado em flagrante por sequestro com base no artigo 148 do Código Penal. A apuração do caso está agora sob responsabilidade da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca)

Com o homem, os policiais apreenderam uma moto, pertences diversos e uma balaclava. Ele já possuía antecedente criminal por resistência. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Luciano está à disposição da Justiça.