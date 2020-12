Suspeito de matar motorista de aplicativo no bairro Cajazeiras é preso

O homem suspeito de assassinar o motorista de aplicativo, Jares Rodrigues, 52 anos, próximo à rodovia BR-116, no bairro Cajazeiras, foi preso pela Polícia Civil. O suspeito foi capturado na tarde desta terça-feira (22), durante uma ação policial realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime ocorreu no dia 29 de outubro. Jares foi encontrado próximo ao carro no meio-fio a alguns metros do veículo, que estava com o porta-malas aberto. Os sapatos da vítima estavam jogados na via, atrás do automóvel, um Onix preto.

Mais detalhes do caso serão apresentados em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (23), na sede do DHPP, no bairro de Fátima.