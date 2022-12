Suspeito de matar jovem encontrada em cacimba é preso no Crato

O homem suspeito de matar Laísa Alves, jovem encontrada morta dentro de uma cacimba no início do mês, foi preso no município de Crato, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (16). A vítima estaria completando 21 anos hoje, dia da captura do companheiro, principal suspeito do crime.

De acordo com informações da TV Verdes Mares Cariri, a delegada adjunta Louise Braga, da Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, recebeu uma ligação da advogada do suspeito, informando que ele iria se apresentar à polícia. Já havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que foi cumprido após o depoimento.

Na delegacia, ele negou o crime e afirmou que a autoria do assassinado foi de outro homem, mas não soube apontar quem. Ainda de acordo com a delegada, as investigações continuam. O caso está sendo tratado como feminicídio.

Entenda o caso

Laísa Alves desapareceu após uma festa e foi encontrada morta no último dia 6 de dezembro dentro de uma cacimba, em um terreno no bairro São José, no Crato.

A família da vítima chegou a ir ao local do ocorrido e fazer o reconhecimento do corpo. O suspeito de matar a jovem e ocultar o cadáver é o companheiro dela, que também é seu primo.

Familiares viram namorado ferido

Uma irmã da jovem declarou que foi à casa do companheiro da vítima e o encontrou ferido com arranhões no tórax e no rosto, alegando estar preocupado com o sumiço da mulher.

Ainda segundo a familiar da jovem, algumas horas depois, o rapaz fugiu.