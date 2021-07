Suspeito de integrar grupo que aplicava golpes no Ceará em compras por televendas é solto

Um homem preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por suspeita de integrar um grupo que aplicava golpes a partir de compras por televendas, no Ceará, foi solto pela Justiça Estadual, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa, ele é inocente. Outros dois suspeitos seguem foragidos.

José Ailson Façanha Galeno Júnior, de 32 anos, foi preso em flagrante por policiais civis do 34º DP (Centro), no bairro Castelão, em Fortaleza, no dia 5 de julho último, após uma transação suspeita. De acordo com a Polícia Civil, o homem que até então não tinha antecedentes criminais agia como "correria" do grupo criminoso, levando o material comprado na fraude para os receptadores.

Entretanto, o juiz da 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia considerou, no dia 6 deste mês, que "não há a possibilidade de enquadramento em nenhuma das hipóteses legais admitidas de prisão preventiva, diante da pouca gravidade do crime cometido e ausência de antecedentes criminais" e decretou a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, pagamento de fiança de R$ 15 mil e recolhimento domiciliar noturno.

A defesa de José Ailson, representada pelo advogado Vinícius Ramos, afirma que o cliente é inocente: "O José Ailson sempre teve depósitos de construção, empresas da família, sempre trabalhou comprando e vendendo materiais de construção. Analisando isso e os bons antecedentes, porque ele não tem qualquer mácula, o juiz entendeu que era o caso de aplicar as medidas cautelares".

Vinícius Ramos Advogado de defesa O José Ailson foi preso por engano porque estava no local, no momento em que a carga estava sendo descarregada. Ele era o intermediário entre a o verdadeiro investigado e o comprador final. A defesa técnica do José Ailson tem documentos que comprovam a boa fé e a boa intenção dele no momento do ocorrido.

Questionado se o cliente tinha alguma relação com os outros suspeitos, identificados como Francisco Antônio Ferreira Moreira, conhecido como 'Fran', 50, e Meisson Jefferson Lima dos Santos, 29, o advogado Vinícius Ramos disse que ainda está sendo investigado. 'Fran' já utilizava tornozeleira eletrônica e tem mais de 15 passagens pela Polícia.

Como funcionava o esquema criminoso

De acordo com o titular do 34º DP, delegado Fernando Cavalcante, os golpes eram realizados por aplicativo. "A pessoa mandava a proposta, se cadastrava, ela [a empresa] mandava um link para a pessoa, e nisso a pessoa fazia pagamentos das mercadorias através de cartões de créditos de terceiros, de vítimas", pontua.

As transações, após percebidas pelos proprietários dos cartões utilizados — residentes em outros estados —, eram contestadas junto à operadora de crédito. No entanto, os materiais já tinham sido entregues à quadrilha àquela altura, e as empresas eram prejudicadas. Por serem conseguidas com facilidade, as cargas adquiridas pela quadrilha eram vendidas a preço de custo.

A investigação apontou que o Meisson Jefferson ficava a cargo de realizar as compras com os cartões das vítimas. Ailson, adquiria o material e arranjava um caminhão para fazer o transporte da carga, encaminhada a Francisco Antônio. Este recebia os materiais e os destinava às vendas.

Fernando Cavalcante ressalta que a Polícia está realizando uma investigação minuciosa, dado que várias cargas foram compradas por esse grupo seguindo o mesmo modus operandi. Dentre os materiais comprados, estão madeira, pisos e porcelanatos.

Vítimas do golpe

Na semana anterior à prisão de Ailson, uma empresa de aço foi vítima do golpe, com uma carga de aço valorada em R$ 36 mil. A companhia foi vítima de vários golpes no mês de junho.

O material, salienta o delegado, foi destinado ao mesmo receptador da organização criminosa, Francisco Antônio.

Além dessa carga, a Polícia identificou outra entrega, no valor de R$ 46 mil, nessa segunda-feira (5). A vítima dessa transação reside em Santa Catarina.

Fernando Cavalcante acredita que os criminosos conseguiam os dados a serem usados nas compras por meio de redes sociais. "Se você vacilar nos seus dados, eles entram até nos seus aplicativos para copiar seus dados. Eles são muito eficientes nisso", avalia, incluindo que a Corporação trabalhará sobre os itens apreendidos para descobrir a atuação da quadrilha.

O delegado aconselha que, caso alguém se sinta lesado por uma compra indevida, busque a operadora do cartão para contestar a compra e registre um Boletim de Ocorrência (BO) para a Polícia apurar o ocorrido.