Suspeito de estupro, ex-PRF é encontrado morto após relatar ameaça em rede social

Kaio Albert Soares, 34, ex-policial rodoviário federal, foi morto no bairro Cambeba, na noite de terça-feira (29). Segundo moradores, ele foi jogado de um carro e, em seguida, morto com tiros. Segundo familiares, ele havia saído de casa há um mês e chegou a se hospedar em diferentes pousadas neste período.



Antes de ser morto, Kaio Soares estava instalado em uma pousada com uma mulher identificada como tatuadora e chamada de "Bruxinha", além do filho dela. Um hóspede de outro estabelecimento próximo, onde ele também ficou instalado por alguns dias, informou que o ex-PRF incomodava alguns quartos — sem revelar maiores detalhes.

No Instagram, várias publicações de Kaio relatavam a denúncia que ele teria cometido um estupro. Nesta quinta-feira (1), a família e amigos realizaram o enterro.

Legenda: Homem foi executado após ser jogado de veículo em rua do bairro Cambeba Foto: Rafaela Duarte

Acusação de estupro

Um vídeo no perfil do Instagram do ex-PRF mostra o relato de "Bruxinha" acusando-o de ter cometido um estupro enquanto ela dormia. A postagem foi feita há cinco dias. Segundo a tatuadora, eles se conheceram em 2018, mas apenas agora tiveram uma relação sexual.

"Estava com ele no mesmo quarto e mesma pousada. Enfim, nós tínhamos pouco tempo juntos. Ele transou comigo enquanto eu dormia. A gente já tinha transado na noite, ele acordou e se achou no direito de transar comigo enquanto dormia. Eu acordei nessa situação e ele confirmou. Ele disse que queria transmutar abusos que eu já passei, me estuprando com amor", declarou ela em vídeo.

Ainda nas imagens, Bruxinha aparece na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza em exame de corpo delito. Kaio Soares aparece no vídeo na porta da delegacia sendo ouvido por policiais. Durante a perícia médica, o ex-PRF ficou no corredor. Nas imagens, a mulher afirma que uma medida protetiva foi documentada.

A reportagem tentou contato por telefone com Bruxinha e por mensagens por WhatsApp, mas até a publicação desta matéria não houve respostas.

Ameaça de morte

Ainda na rede social, Kaio Soares declarou vir recebendo ameças de morte. Segundo ele, pessoas o chamavam na entrada do estabelecimento para realizar a execução.

Veja:



"Gente, eu vim gravar esse vídeo de despedida, tá? Porque tá piorando muito o negócio aqui. Talvez, eu morra. Eu sou quero que vocês vivam bem. Espero que a Bruxinha tome consciência disso. Tem pessoas chamando para descer do apartamento para me matar", declarou o ex-PRF em rede social há dois dias.

A Polícia Civil informou que a 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte do ex-PRF. Mais detalhes serão repassados em um momento oportuno para não atrapalhar a investigação.

Kaio Soares foi admitido na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 19 de abril de 2010. Conforme o órgão de segurança, ele deixou a PRF em 4 de julho de 2019 por abandono de cargo e inassiduidade habitual.

O que diz a polícia

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informOU que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), está com investigações em andamento para apurar um caso de estupro de vulnerável.

"No último sábado (26), a vítima e o homem foram conduzidos à Casa da Mulher Brasileira, onde funciona a unidade da DDM, para prestar depoimento. O crime apurado teria ocorrido no dia 23 de junho. O homem e a mulher foram conduzidos para realização de exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em locais distintos dentro da sede do órgão", diz em nota.

A vítima solicitou medida protetiva de urgência. Os demais detalhes não foram divulgados para não prejudicar a investigação.

