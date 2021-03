Suspeito de coordenar série de crimes em 2019 no Ceará é preso em carro blindado no Dionísio Torres

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso autor de diversas ações contra patrimônios públicos e privados no Ceará foi preso preventivamente, na quinta-feira (18), após ação conjunta das polícias Estadual e Federal. Identificado como Marcos Antônio de Castro Farias, 46 anos, o suspeito estava foragido desde 2019 e foi detido em um carro blindado no bairro Dionísio Torres.

Também conhecido pelo codinome de “Irmão Oculto”, ele era investigado como uma das pessoas responsáveis por coordenar a série de crimes ocorrida nos meses de abril e setembro de 2019 no Estado, e foi identificado ainda naquele ano.

“Irmão Oculto” foi localizado no cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomas com Virgílio Távora. Na abordagem, a Polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele da Vara de Organizações Criminosas. O homem foi então conduzido para a Polícia Federal.

A prisão contou com a atuação de profissionais de segurança da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), em conjunto com a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e membros da Força-Tarefa SUSP, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em janeiro deste ano.

As ações das forças-tarefas têm o intuito de isolar lideranças do crime organizado no sistema prisional, além de descapitalizar facções por meio de bloqueio e venda antecipada de bens.

