Suspeito de assassinar a companheira no Maranhão é preso dias após o crime em Caucaia

Um homem de 57 anos foi preso nesta terça-feira (8) em Caucaia, na Grande Fortaleza, em cumprimento a um mandado de prisão temporária pelo assassinato da companheira, uma jovem de 19 anos. O caso aconteceu no domingo (6), na localidade de Água Doce, no litoral leste do Maranhão (MA).

A Delegacia Regional de Barreirinhas coletou provas no local do crime que apontavam para autoria de Francisco das Chagas. A vítima foi morta na residência do suspeito, na rua São Sebastião, bairro Mangueirão. Ainda segundo apuração da polícia maranhense, a mulher foi golpeada com pedaços de madeira, foice e de ferro.

Após investigações, policiais civis da Delegacia Regional de Barreirinhas identificaram o esconderijo de Francisco das Chagas Silva Correia, que fugiu após cometer o crime. A vítima foi identificada como Maria Eliete Mendes Dias, de 19 anos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após troca de informações com a Subagência de Inteligência (SAI) do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Polícia Militar cearense, o homem foi encontrado na casa de parentes e conduzido ao 18º Distrito Policial.

Em paralelo às buscas no Ceará, os policiais civis do Maranhão representaram pela prisão do suspeito, cujo mandado de prisão temporária foi expedido e cumprido.

Francisco das Chagas foi ouvido na unidade policial e confessou o feminicídio. A Polícia Civil do Maranhão segue com os trabalhos investigativos no sentido de concluir a investigação. Após concluído, o inquérito policial segue para apreciação da Justiça.