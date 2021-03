Suspeito de assalto é morto a tiros por passageiro na BR-116, em Fortaleza

Uma suposta tentativa de assalto em um transporte coletivo terminou em morte na tarde desta quinta-feira (25), na rodovia BR-116, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi morto a tiros por um passageiro ao anunciar o roubo.

O jovem, que ainda não foi identificado, morreu na hora. Ele estava acompanhando de outra adolescente, que foi conduzida à delegacia.

Ainda não há informações sobre a identidade do homem que atirou contra o suspeito. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso e as identidades dos envolvidos à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda respostas.

