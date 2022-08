Suspeito de agredir ex-companheira é imobilizado por população e preso em Sobral

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, nessa terça-feira (9), no Centro de Sobral. Na ocasião, o suspeito foi contido por populares após lesionar a vítima com um objeto perfurocortante.

Conforme a Secretaria da Segurança Cidadã (Sesec), uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) do município deteu o indivíduo quando realizava um patrulhamento de rotina. Ao perceber a movimentação atípica na Av. Dom José, os agentes de segurança verificaram a ocorrência e encontraram ele imobilizado pela população e a mulher ferida na região do rosto.

A pasta municipal informou que a vítima, de 24 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde com lesões leves.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Municipal de Sobral, unidade plantonista da cidade, e transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) que continuará com as investigações e realizará os procedimentos cabíveis.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

